Белорусским школьникам предложили вести ещё один дневник. Зачем?
Заведующая кафедрой психологии Академии образования Беларуси Наталья Залыгина сообщила, что для школьников разработали ещё один дневник — он не обязательный, но рекомендован для ведения школьниками с 9 по 11 класс.
«Предполагается, что дневник, созданный в электронном виде, будет помогать ребенку самоопределиться, сделать адекватный выбор профессии, оценить все профориентационные мероприятия, которые предлагает ему система образования», — рассказала представительница академии.
Залыгина также добавила, что хотела бы широкого распространения дневника в белорусских школах.
Покупать документ, наверное, не надо — он бесплатно доступен по ссылке в виде PDF-файла на русском языке. Будет ли версия для учеников белорусскоязычных школ, в академии не уточнили.
В дневнике содержатся советы школьникам «провести самоанализ», «изучить мир профессий» и «сопоставить себя с профессией».
Авторы документа уделили внимание рассказу о том, в чем разница между рабочими и служащими. Там рассказано, что главное преимущество рабочих профессий — «их востребованность».
Правда, в списке самых востребованных профессий в том же дневнике на первых местах оказались: медики, менеджеры по продажам, инженеры, работники финансовой сферы и учителя.
Не забыли авторы пособия и про военные специальности. В качестве преимуществ такого жизненного пути в дневнике указаны:
- получение бесплатного высшего образования;
- получение достойного денежного довольствия;
- проживание в комфортных условиях;
- обеспечение вещевым имуществом;
- регулярное бесплатное сбалансированное питание;
- а также отпуска, развитие культурного кругозора и духовного мира.
Подробнее ознакомиться с содержанием дневника, скачать, распечатать и заполнить его можно по [link href="https://vospitanie.adu.by/images/2025/10/dnevnik-proforientatsiya.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"] ссылке [/link].