Белорусским школьникам предложили вести ещё один дневник. Зачем?

Опубликовано: 18.11.2025 19:54 , Обновлено: 18.11.2025

Заведующая кафедрой психологии Академии образования Беларуси Наталья Залыгина сообщила, что для школьников разработали ещё один дневник — он не обязательный, но рекомендован для ведения школьниками с 9 по 11 класс.

«Предполагается, что дневник, созданный в электронном виде, будет помогать ребенку самоопределиться, сделать адекватный выбор профессии, оценить все профориентационные мероприятия, которые предлагает ему система образования», — рассказала представительница академии.

Залыгина также добавила, что хотела бы широкого распространения дневника в белорусских школах.

Покупать документ, наверное, не надо — он бесплатно доступен по ссылке в виде PDF-файла на русском языке. Будет ли версия для учеников белорусскоязычных школ, в академии не уточнили.

В дневнике содержатся советы школьникам «провести самоанализ», «изучить мир профессий» и «сопоставить себя с профессией».

Авторы документа уделили внимание рассказу о том, в чем разница между рабочими и служащими. Там рассказано, что главное преимущество рабочих профессий — «их востребованность».

Правда, в списке самых востребованных профессий в том же дневнике на первых местах оказались: медики, менеджеры по продажам, инженеры, работники финансовой сферы и учителя.

Не забыли авторы пособия и про военные специальности. В качестве преимуществ такого жизненного пути в дневнике указаны:

получение бесплатного высшего образования;

получение достойного денежного довольствия;

проживание в комфортных условиях;

обеспечение вещевым имуществом;

регулярное бесплатное сбалансированное питание;

а также отпуска, развитие культурного кругозора и духовного мира.