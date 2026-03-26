Белорусским предприятиям рассылают документ с «печатью КГБ» и требованием прислать данные сотрудников

Опубликовано: 26.03.2026 17:42 , Обновлено: 26.03.2026

В УВД Брестской области сообщили, что предприятия по крайней мере этого региона стали получать письма с «печатью КГБ», при этом отправителем там указан Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В письме злоумышленники (а авторы документа именно они, уверяют в УВД) требуют предоставить информацию о своих сотрудниках.<

«Это провокация», — заявили в УВД. Там привели несколько признаков того, что документ — фальшивка: