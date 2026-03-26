Белорусским предприятиям рассылают документ с «печатью КГБ» и требованием прислать данные сотрудников
В УВД Брестской области сообщили, что предприятия по крайней мере этого региона стали получать письма с «печатью КГБ», при этом отправителем там указан Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
В письме злоумышленники (а авторы документа именно они, уверяют в УВД) требуют предоставить информацию о своих сотрудниках.<
«Это провокация», — заявили в УВД. Там привели несколько признаков того, что документ — фальшивка:
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Во-первых, документ отправлен посредством переписки в мессенджере «Вайбер».
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Во-вторых, по адресу «Брест, ул. Ленина, д. 7» Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь отсутствует.
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В-третьих, печать «КГБ по г. Минску и Минской области», однако письмо направлено якобы из Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.