Белорусские мужчины стали реже жениться

📊 Анализ

Опубликовано: 16.10.2025 12:58 , Обновлено: 16.10.2025

Белстат опубликовал ко дню отца, который некоторые белорусы с недавних пор отмечают 21 октября, статистику связанную с мужчинами в стране. За год ситуация изменилась, но не во всем.

Согласно данным национального статистического комитета, на 1 января 2025 года на 1000 женщин в возрасте от 18 до 39 лет приходилось 1011 мужчин. Этот показатель, пусть и незначительно, но вырос по сравнению с предыдущим годом (1006 мужчин на 1000 женщин в 2024 году).

Однако в старших возрастных группах мужчины “испаряются” очень быстро. В возрасте «40+» на 1000 женщин насчитали всего 729 мужчин.

Браки: реже и позже

Если в 2024 году брак заключили 56 044 мужчины, то в 2024 году — только 46 242. Это касается как первых, так и повторных союзов.

При этом белорусские мужчины не особо спешат связывать себя узами брака. Средний возраст жениха, вступающего в брак впервые, продолжает медленно расти и составил 28,9 года (против 28,8 года в 2024 году). Для тех, кто создает семью повторно, средний возраст достиг 43,1 года.

В Белстате утверждают, что чаще всего средний белорусский отец - это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование и работающий в строительной или транспортной сфере. Подавляющее их большинство (73,3%) воспитывают одного ребенка. На семьи с двумя детьми приходится 22,8%, а многодетные отцы, воспитывающие троих и более детей, составляют 3,9%.