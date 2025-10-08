Белорусские медики спасли поляка и второй месяц лечат в брестской больнице

Опубликовано: 08.10.2025 10:56 , Обновлено: 08.10.2025

По гостелеканалу "Первый информационный" показали историю пожилого поляка, жизнь которого спасли брестские медики. Мужчина, гражданин Польши, оказался на больничной койке после того, как ему потребовалась экстренная ампутация из-за гангрены, развившейся на фоне сахарного диабета. Состояние здоровья мужчины не позволяет ему выйти из больницы уже второй месяц подряд.

Сам Ярош Зигфрид уже не один десяток лет проживает в Беларуси. В своё время он женился на белоруске и остался здесь жить, но от польского гражданства формально не отказался. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, мужчина решил обратиться за помощью к польским властям.

По словам мужчины, в больнице его навестила польский консул Эмилия Ясюк, которая пообещала при необходимости организовать для него “зелёный коридор” на границе, если он пожелает вернуться на родину для прохождения лечения. Однако такой вариант, судя по всему, самого мужчину не устроил, поскольку по ту сторону границы у него уже не осталось ни родных, ни жилья, а вот в Беларуси - тяжело больная жена, которая также нуждается в поддержке.

А вот оплачивать лечение в самой Беларуси, где он уже второй месяц остаётся на больничной койке, польская сторона, по словам мужчины, отказалась. Авторы репортажа сообщили, что медицинская страховка у мужчины закончилась, а средств на дальнейшее лечение нет.

А такое лечение, по словам главврача Брестской центральной районной больницы Андрея Мокрова, мужчине понадобится ещё долгое время: на фоне сахарного диабета у него развилась гангрена, из-за чего пришлось ампутировать несколько пальцев на ноге. На фоне заболевания у мужчины также развилась почечная недостаточность, из-за чего, по словам лечащих врачей, он теперь пожизненно будет зависеть от аппарата искусственной почки и даже после выписки из больницы ему трижды в неделю придётся возвращаться в стационар для сеанса гемодиализа.

Мокров назвал мужчину “заложником ситуации”, главным образом из-за того, что у него нет близких родственников, которые могли бы оказать ему помощь с реабилитацией. Вернуться на родину он также не может, так как на это у мужчины попросту нет сил. Однако главврач заверил, что без медицинской помощи мужчину никто не оставит.

[inf]Согласно статьи 5 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь, в том числе на получение бесплатной медицинской помощи на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения, если иное не установлено законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.

В Минздраве Беларуси разъяснили, что если иностранный гражданин имеет статус постоянно проживающего в Беларуси иностранца (имеет вид на жительство), то медицинскую помощь ему в государственных учреждениях здравоохранения оказывают наравне с гражданами Республики Беларусь - на бюджетной основе.[/inf]