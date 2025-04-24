Белорусские города показали, как отметили день рождения Ленина

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Опубликовано: 24.04.2025 11:43 , Обновлено: 24.04.2025

На днях коммунисты по всему миру отметили 155-летнюю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Будущий вождь Октябрьской революции родился 22 апреля 1870 года. Памятные мероприятия с возложением цветов к памятнику Ленина и торжественными митингами по случаю годовщины прошли и во многих белорусских городах.

Где-то ограничились возложением цветов к памятнику советскому революционеру (их по всей Беларуси насчитывается порядка 400), где-то можно было увидеть практически “первомайские” демонстрации с красными советскими флагами вперемежку с государственными флагами Беларуси, а где-то даже организовали праздничные концерты.

Строчки из песни “И Ленин такой молодой” советского композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, известные всем, кто ещё застал годы СССР, раздавались b на одной из главных площадей столичного Минска, и в областных городах, каких как Гродно и Могилёв, и в некоторых райцентрах. Собрали самые яркие видео от местных исполкомов, госорганов и предприятий.

Второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Ирина Старовойтова, которая принимала участие в торжественных мероприятиях в Минске, в комментарии гостелеканалу СТВ пояснила, почему, по её мнению, старшее поколение должно “помнить, знать и передавать правду” о Ленине и его историческом наследии белорусской молодежи.