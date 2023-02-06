Белорусские дорожники рассказали, почему кладут асфальт в снег

Опубликовано: 06.02.2023 11:20 , Обновлено: 06.02.2023

Гендиректор предприятия «Горремавтодор» Денис Глинский объяснил, почему дорожники укладывают асфальт даже в снег.

По его словам в эфире гостелеканала СТВ, «существует такая технология, которая может и в снег укладывать асфальтобетон». Но «главное, чтобы карта, которую вырезали была чистая».

Также Глинский заявил, что предприятие применяет «литые асфальтобетонные смеси, которыми можно работать [когда на улице] до минус 10 градусов».

При этом, он утверждает, что «когда температура +5 градусов и выше, мы начинаем работать горячими смесями».

«Это непозволительно в дождь, в лужу укладывать асфальт. Это все очень отслеживается», — заявил Глинский.