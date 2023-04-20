Белорусов предупредили о «лисьем хвосте» из-за остановки «Гродно Азота». Это опасно?

Опубликовано: 20.04.2023 08:22 , Обновлено: 20.04.2023

Вечером 19 апреля из-за перебоев в электроснабжении внезапно остановили производство на предприятии «Гродно Азот», а также в цехах филиала «Завод Химволокно». После восстановления электроснабжения предприятия стабилизировало работу, но жителей близлежащих районов предупредили: при запуске производства они могут наблюдать из заводских труб «лисий хвост». Что это такое и есть ли опасность для здоровья людей?

В зону кратковременного отключения электричества из-за сбоя на участке подстанции «Гродно-Южная» попали как некоторые районы города, так и часть Гродненского района. Электроэнергия отсутствовала примерно в течение 15 минут, но этого хватило, чтобы вывести из строя главное предприятие региона.

Как сообщил местный портал Autogrodno, сейчас «Гродно Азот» входит в рабочий режим. Пусковые операции на большей части основного производства предприятия, а также на площадке «Химволокно» обещали завершить к утру.

Однако, ещё несколько дней местные жители могут наблюдать на территории предприятия так называемый “лисий хвост” из-за того, что на “Гродно-Азоте” будут сжигать технологический газ на факельной установке. Это необходимо для новых пусковых операций, пояснили в телеграм-канале “Гродненский химик”.

[info_b]“Лисий хвост” — газ характерного желтого цвета, который представляет собой соединение кислорода и азота (диоксид азота NO2). Часто наблюдается на предприятии при запуске отделений производства азотной кислоты. [/info_b]

Специалисты “Гродно-Азота” подчеркнули, что этот дым не представляет никакой угрозы местным жителям и работникам завода, а также экологии района в целом.