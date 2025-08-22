Белоруска пожаловалась на нескошенную в городе траву в прокуратуру. Что ответили?

Опубликовано: 22.08.2025 15:15 , Обновлено: 22.08.2025

Жительница Климовичей (Могилевская область) обратилась к районному прокурору из-за участка нескошенной травы площадью 5 га в городе. По ее словам, сорняки, в том числе сухие, достигали свыше метра, и возникла угроза их возгорания в пожароопасный период.

Женщина рассказала прокурору, что обращалась в другие организации, но это “не способствовало разрешению ситуации”, сообщили в прокуратуре.

После этого районная прокуратура провела проверку, и кроме нескошенной травы обнаружила и другие нарушения. Например, “ненадлежащее выполнение обязанности по вовлечению предоставленных земель в хозяйственный оборот”. Земельные участки общей площадью около 100 га не использовали, и они, зарастали сорной травой и кустарниками.

Кроме того “установлены случаи несанкционированного размещения организациями отходов на землях государственного лесного фонда”.

В итоге прокурор Климовичского района внес представление в райисполком, в котором потребовал устранить нарушения.

“Акт надзора рассмотрен с участием прокурорского работника, выявленные нарушения законодательства устранены”, — добавили в прокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров внёс изменения в Правила благоустройства и содержания населённых пунктов, которыми обязал граждан и юридических лиц в том числе скашивать траву на своих участках, если её высота превысит 20 см. Впрочем, некоторые из этих норм в том или ином виде уже могли действовать в отдельных регионах, но теперь они закреплены на республиканском уровне.

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После этого председатели сельских исполкомов перешли от слов к делу и начали проводить проверки, как белорусы выполняют новые требования по благоустройству частных приусадебных участков. Проверять соблюдения новых условий по покосу травы, введённых в этом году, местные власти решили не на глаз, а вооружившись «измерительными приборами» — рулетками и линейками.

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А специалисты ЖКХ и санитарных служб начали активно проверять придомовые территории и заглядывать во дворы белорусов, проживающих в частных домах.

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