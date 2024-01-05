Белоруска пожаловалась, что в ЗАГСе не хотели регистрировать имя дочери. Когда имеют право отказать?

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Опубликовано: 05.01.2024 14:00 , Обновлено: 05.01.2024

Минчанка Виктория пожаловалась своим подписчикам в TikTok, что работник ЗАГСа одного из белорусских городов не захотел регистрировать выбранное имя для ее дочери. Ролик в соцсети за короткое время набрал 1,5 миллиона просмотров. Узнали, в каком единственном случае родителям могут действительно отказать в регистрации имени ребенка.

В видео Виктория рассказала, что ее муж пошел получать свидетельство о рождении для дочки. Однако, по ее словам, работник ЗАГСа удивился выбранному имени и предупредил, что имеет право отказать в записи, потому что «этого имени нет в словаре».

Ролик вызвал резонанс, которого женщина не ожидала, поэтому решила скрыть его от пользователей.

Кстати, в комментариях гадали, как же родители назвали ребенка. Одним из популярных вариантов оказался “Тракторина”. Однако на самом деле девочке дали имя Теона.

[link href=“https://www.tiktok.com/@viktoria_pri?refer=embed” title=“@viktoria_pri” target=“_blank” rel=“noopener”] @viktoria_pri [/link] Ответ пользователю @user4947808331061 [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7320190644944308998?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Виктория” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Виктория [/link]

Как уточнила Виктория в комментарии Onliner, конфликт все-таки разрешился и имя вписали в свидетельство о рождении.

В отделе загса администрации Октябрьского района г. Минска разъяснили изданию, что если имени в словаре, это не значит, что там откажут родителям в такой записи.

“Теона, как мне кажется, у нас встречалась не раз — красивое имя. Понятно, если родители придут и скажут: «Хотим назвать девочку Табуреткой», мы проведем с ними беседу, спросим, уверены ли они, что ребенку будет комфортно с таким именем в детском саду и школе”, — уточнила она.

В каком же случае работники имеют право отказать родителям в регистрации имени ребенка? Как поясняли ранее в Министерстве юстиции, единственная причина — «нарушение норм морали и общественных устоев».

По мнению консультанта управления нотариата и загсов Министерства юстиции Елены Семенюк, в Беларуси “не получится” назвать ребенка “Трактором или Люцифером”.

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