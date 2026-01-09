Белорусам упростили бумажную волокиту по 100 админпроцедурам. А где потребуют больше документов?

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Опубликовано: 09.01.2026 11:48 , Обновлено: 09.01.2026

Белорусам упростили бумажную волокиту по 100 админпроцедурам. Где-то будут активнее использовать возможности ЕРИП, где-то госорганы сами будут запрашивать нужные сведения у коллег из других структур, какие-то процедуры упразднили вовсе. Всё это предусмотрено новым указом, который подписал Президент 9 января. Но оказались в списке и такие сделки, по которым, наоборот, будут требовать больше документов.

Сам документ пока официально не опубликован, но подробности президентского Указа № 5 “Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур” раскрыли в президентской Администрации (АП).

Там заявили, что целью документа является “снижение административной нагрузки” на белорусов и “оптимизация” админпроцедур. В итоге после вступления указа в силу белорусам придётся собирать меньше бумажек по более чем 100 административным процедурам, в том числе, подтверждающих уплату госпошлин за эти самые процедуры (эту информацию чиновники смогут получить прямо через ЕРИП). Как и многие другие сведения, которые госорганам теперь разрешили запрашивать у коллег самостоятельно.

Некоторые процедуры отменили вовсе, признав их более не актуальными (например, из-за автоматизации межведомственной связи). В АП привели и конкретные примеры. Так, родителям, оформляющим путёвку в детский санаторий , теперь не придётся брать на работе справку о том, что в отчётном периоде ему не выдавали таких путевок за счёт бюджетных средств. Эту информацию можно будет автоматически получить из единой системы учёта Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Кроме того, сами админпроцедуры должны будут выполняться быстрее. К примеру, акт проверки консервации незавершенного строительства вскоре белорусам обязаны будут выдавать за 20 дней, а не месяц, как сейчас.

Одновременно с этим появятся и новые административные процедуры. В частности, в документе прописали процедуру получении согласия органа опеки на отчуждение жилья в интересах ребёнка, отданного на гособеспечение.

Бумажной волокиты добавили и тем, кто планирует госрегистрацию недвижимого имущества , которое будет в общей совместной собственности супругов - им придётся запастись дополнительными документами. В АП объяснили это желанием “усилить правовую защищенность” белорусов.