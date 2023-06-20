Белорусам стали недоступны электронные проездные. В БелЖД объяснили, что делать и когда всё исправят

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Опубликовано: 20.06.2023 11:39 , Обновлено: 20.06.2023

Белорусская железная дорога 20 июня объявила плановые технические работы, из-за которых белорусам будут временно недоступны системы оформления электронных билетов. Проездные документы во вторник не удастся заказать через единый раздел «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БелЖД и через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

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Как сообщили в официальном телеграм-канале Белорусской железной дороги, приобрести проездные в период проведения техработ можно через билетные кассы БелЖД.

Кроме того, пассажирам по-прежнему доступны терминалы самообслуживания - через них можно оплатить проезд в поездах с ненумерованными местами.

Плановые технические работы на Белорусской железной дороге пообещали завершить уже к 15:00 20 июня.