Белорусам стали недоступны электронные проездные. В БелЖД объяснили, что делать и когда всё исправят
Белорусская железная дорога 20 июня объявила плановые технические работы, из-за которых белорусам будут временно недоступны системы оформления электронных билетов. Проездные документы во вторник не удастся заказать через единый раздел «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БелЖД и через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».
[Telegram_widget url=“https://t.me/belrw_official/1157”]
Как сообщили в официальном телеграм-канале Белорусской железной дороги, приобрести проездные в период проведения техработ можно через билетные кассы БелЖД.
Кроме того, пассажирам по-прежнему доступны терминалы самообслуживания - через них можно оплатить проезд в поездах с ненумерованными местами.
Плановые технические работы на Белорусской железной дороге пообещали завершить уже к 15:00 20 июня.