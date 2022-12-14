Белорусам разрешили следить за радиационным фоном вокруг БелАЭС онлайн

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Опубликовано: 14.12.2022 16:09 , Обновлено: 14.12.2022

В Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что любой желающий белорус сможет следить за радиационной обстановкой вокруг Белорусской атомной станцией в режиме онлайн.

Дело в том, что на БелАЭС внедрили автоматизированную систему контроля радиационной обстановки. Она заработала в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь.

Как пояснили в ведомстве, данные с датчиков анализируют как на самой площадке станции, так и в зоне наблюдения — на постах радиационного контроля.

Ранее Минэнерго делилось данными радиационного контроля с госорганами и ведомствами, а теперь посмотреть их может любой на сайте БелАЭС.

Там указана мощность дозы гамма — излучения на постах АСКРО и промплощадке БелАЭС, мк3в/ч, а также время обновления данных.