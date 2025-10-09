Белорусам разрешили оформлять СНИЛС во всех МФЦ Москвы

Опубликовано: 09.10.2025 08:34 , Обновлено: 09.10.2025

Власти Москвы разрешили белорусам обращаться за оформлением СНИЛС и для регистрации на портале госуслуг в любые многофункциональные центры (МФЦ) российской столицы. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Постоянного комитета Союзного государства (СГ).

Инициатором упрощения обязательных бюрократических процедур для граждан Беларуси стал Постоянный комитет СГ.

“Данная мера принята с учетом особых союзнических отношений между Россией и Беларусью и обеспечит удобство получения гражданами Республики Беларусь государственных услуг на территории города Москвы”, - говорится в заявлении комитета.

До сих пор белорусы, несмотря на Союзное государство с Россией, приравнивались к иностранцам, когда дело доходило до оформления страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и регистрации на портале госуслуг. Сделать это можно было только в специализированных МФЦ.

[inf]Без оформления СНИЛС белорусы в России не могут официально устроиться на работу, поскольку работодатель не сможет делать обязательные страховые взносы и сдавать отчетность. Кроме того, СНИЛС даёт человеку право на получение государственных услуг, социальных выплат и льгот, а также на получение пенсии в будущем. [/inf]

Получат ли белорусы право на оформление СНИЛС в любых МФЦ, а не только в специализированных, и в других российских городах, помимо столичной Москвы, в Постоянном комитете СГ не уточнили.