Белорусам предложили выиграть путевки на отдых в Сочи и Пятигорск РФ. Что нужно делать?

Опубликовано: 04.04.2024 18:28 , Обновлено: 04.04.2024

Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил лотерею, в которой может поучаствовать любой белорус. Приз - путевки на отдых в российский Сочи и Пятигорск. Подробную информацию разместили на сайте вуза.

Как сообщили организаторы, для участников нет никаких ограничений по образованию и сфере деятельности. Однако есть требование по гражданству: испытать свою удачу могут россияне или белорусы.

Чтобы принять участие, достаточно пройти опрос в период по 5 мая. Респондентам предложили ответить на вопросы о возрасте, семейном положении, образовании, профессии, увлечениях. Каждый ответивший получит персональный номер.

Всего разыграют 25 путевок на отдых в Сочи и Пятигорске на 14 дней. Организаторы уточнили, что победители получают право на бесплатное заселение в двухместный номер гостиницы, однако трансфер - за свой счет.

Победителей определят 6 мая путем случайного выбора. Процесс пообещали транслировать онлайн на официальных ресурсах РГСУ.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Дубае белорус выиграл в лотерее новый BMW 740i M Sport. Как сообщили организаторы, гражданин Беларуси в их лотерее победил впервые.

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