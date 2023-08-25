Белорусам предложили купить собственную железную дорогу. Сколько просят за участок в 300 метров?

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Опубликовано: 25.08.2023 08:18 , Обновлено: 25.08.2023

У белорусов появилась возможность приобрести в собственность персональную железную дорогу: заброшенный участок длиной почти в 300 метров выставил на аукцион комитет "Витебскоблимущества". Посмотрели, сколько просят за необычный участок и на каких условиях его можно приобрести.

Согласно информации, размещенной на сайте “Витебскоблимущества, торги за отрезок железнодорожного подъездного и повышенного пути протяженностью в 285,6 метра, который был возведен в 1991 году и в настоящее время не используется по назначению, стартуют с суммы почти в 208 тыс. рублей. К железнодорожной ветке прилагается земельный участок площадью 0,4921 гектара, который покупатель может получить в аренду на 99 лет.

Сам участок находится по улице Ленинской в городе Чашники Витебской области. Приобрести его можно и в рассрочку - минимальная сумма задатка составляет 41,6 тыс. рублей. Однако, желающим поучаствовать в аукционе следует учесть, что к итоговой сумму за участок придётся добавить еще чуть более 5 тыс. рублей - плату за подготовку лота к продаже и оформление всех необходимых документов.

Фото: "Народные новости Витебска"

Организаторы торгов отметили, что покупатель земельного участка сможет использовать его существующему назначению. Впрочем, есть у участка и определенные ограничения (обременения): небольшая часть участка пролегает в охранных зонах высоковольтных электросетей, другая часть - в придорожной полосе автомобильных дорог, которая также относится к перечню контролируемых зон.