Белорусам предложили бесплатные книги Короткевича, Диккенса и не только. Но нужно рассмешить продавца
Одна торговая сеть 1 апреля, в День смеха, пообещала дарить книги (художественную литературу и не только) в своих магазинах в Минске и областных центрах. Но не просто так: нужно будет рассмешить продавца. Причем на это дадут ровно одну минуту.
“Нужно за одну минуту рассмешить продавца. Если его лицо расплывется в улыбке, культовое произведение достанется бесплатно”, - пообещали представители сети магазинов Oz.by. Для акции в магазинах решили обустроить “специальные зоны с искушенными сотрудниками”.
Желающим получить бесплатно книгу дадут только одну попытку. Поучаствовать может каждый, возраст значения не имеет. Но компания предупредила, что засчитают только “шутки без негатива, оскорбительного подтекста и физического взаимодействия с продавцом”.
Решили раздавать книги из специального фонда магазина. В Минске это произведения:
- Федора Достоевского,
- Чарльза Диккенса,
- Артура Конан Дойла,
- Гилберта Кит Честертона,
- Джейн Остин,
- Уилки Коллинза,
- Джека Лондона.
“Кому-то достанутся и бестселлеры по саморазвитию, популярной науке и бизнесу”, - дополнили в Oz.by. В Бресте пообещали дарить книги «Чазенiя. Выбраныя творы» Владимира Короткевича, в Могилеве – «Призрака Оперы» Гастона Леру, в Гомеле – «Мартина Идена» Джека Лондона.
“В Гродно подарят «Гордость и предубеждение» Джей Остин, а в Витебске – «12 стульев» Ильфа и Петрова”, - рассказали организаторы акции Telegraf.news.
Чтобы рассмешить продавца, можно задействовать не только слова, но также мимику и движения, показать сценку. А вот конкретные адреса в столице и областных центрах:
- Минск - пр. Победителей, 3,
- Брест - бульвар Космонавтов, 40,
- Витебск - ул. Ленина, 65,
- Гродно - ул. Советская, 18,
- Гомель - пр. Ленина, 34,
- Могилев - ул. Ленинская, 85.
“Смешить продавцов можно с самого открытия магазинов. Число подарочных книг ограничено”, - добавили в Oz.by.