Белорус пожаловался на насилие полиции в российском Воронеже и попытки «завербовать на СВО». Вмешалось посольство РБ

Опубликовано: 05.02.2025 09:45 , Обновлено: 05.02.2025

Гражданин Беларуси Артём Дубский, имеющий вид на жительство в России и проживающий в Воронеже с декабря 2022 года, обвинил местных полицейских в физическом насилии и попытке "завербовать" его и отправить воевать на фронт. В ситуацию пришлось вмешаться Посольству Беларуси в России.

О ситуации, с которой столкнулся Артём Дубский, стало известно из российских СМИ, которые опубликовали видеообращение молодого человека к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

В Telegram-канале “Осторожно, новости” это обращение выложили 4 февраля. В нём мужчина рассказал, как днём 29 января он оказался в отделе полиции №3 города Воронежа. Оказалось, что полицию молодой человек вызвал сам - в пункт выдачи заказов (ПВЗ), где произошла перепалка между ним и сотрудниками ПВЗ. Участковый, приехавший по вызову, в этом конфликте встал на сторону сотрудников ПВЗ и молодого человека увез в отдел наряд милиции.

Там, по словам Дубского, его удерживали в течение 14 часов, без предъявления каких-либо обвинений, а при задержании серьёзно повредили плечевой сустав, так что полицейским дважды за ночь пришлось вызвать скорую помощь. Впоследствии оказалось, что для лечения повреждённого плеча молодому человеку, по его словам, потребуется “недешёвая и достаточно сложная операция”.

Покинуть отдел полиции Дубскому, по его собственному признанию, удалось “лишь чудом” - во время утренней пересменки сотрудников, однако его паспорт остался в отделе. Мужчина смог связаться с женой, а затем подать заявление в прокуратуру, Следственный комитет, отдел собственной безопасности полиции, а также обратиться в белорусское посольство в Москве. Там, по словам молодого человека, уже готовят ноту в Министерство иностранных дел РФ для проверки.

От министра внутренних дел России молодой человек потребовал вернуть его паспорт и наказать полицейских, которых он обвинил в “фактически похищении”, а также в причинении ущерба здоровью и “попытке склонить к насильственному подписанию контракта для последующей отправки на СВО”.

Инцидент 4 февраля официально прокомментировали и в самом посольстве Беларуси в России. Там подтвердили, что уже в курсе произошедшего, а дипломаты остаются “в тесном контакте” и с самим заявителем, и с компетентными органами РФ - как по линии МИД, так и по линии МВД Беларуси.