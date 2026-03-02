Белавиа снова отменила рейс из Дубая

Опубликовано: 02.03.2026 20:02 , Обновлено: 04.03.2026

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сообщил, что рейс 3 марта из Дубая отменен из-за "продолжающих действовать ограничений на полеты в ОАЭ".

Также был отмене другой рейс - в Катар. “В связи с продлением ограничений на полеты в воздушном пространстве Катара чартерный рейс Минск-Доха-Минск переносится, по предварительной информации, на 03.03.2026”, - сообщили в компании.

В Белавиа предложили пассажирам или произвести возврат стоимости билетов на отмененный рейс (но по месту их приобретения) либо бесплатно перенести даты вылета.

Напомним, что из двух аэропортов Дубая (DXB и DWC) сегодня частично возобновятся полеты, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. Пресс-служба правительства Дубая в соцсети X подтвердила информирую.

При этом расписание может корректироваться, а пассажиров попросили приезжать только после получения сообщения об одобрении их рейса.