«Белавиа» объявила набор бортпроводников на «удаленку»
Авиакомпания «Белавиа» 15 февраля объявила набор бортпроводников. Там, среди прочего, пообещали «возможность работать удаленно».
Среди требований к кандидатам:
- возраст — от 18 до 35 лет;
- рост – от 165 см;
- высшее образование (или студент «заочки» вуза);
- знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate;
- отсутствие вредных привычек;
- отсутствие татуировок на открытых частях тела.
В телеграм-канале компании назвали плюсы работы бортпроводником. Например, «возможность работать удаленно», а именно в «10 тыс. метров над землей», а также «повысить свою многозадачность до небес».