«Белавиа» объявила набор бортпроводников на «удаленку»

Опубликовано: 15.02.2023 11:30 , Обновлено: 31.03.2024

Авиакомпания «Белавиа» 15 февраля объявила набор бортпроводников. Там, среди прочего, пообещали «возможность работать удаленно».

Среди требований к кандидатам:

возраст — от 18 до 35 лет;

рост – от 165 см;

высшее образование (или студент «заочки» вуза);

знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate;

отсутствие вредных привычек;

отсутствие татуировок на открытых частях тела.

В телеграм-канале компании назвали плюсы работы бортпроводником. Например, «возможность работать удаленно», а именно в «10 тыс. метров над землей», а также «повысить свою многозадачность до небес».