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«Белавиа» объявила набор бортпроводников на «удаленку»

«Белавиа» объявила набор бортпроводников на «удаленку»
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Авиакомпания «Белавиа» 15 февраля объявила набор бортпроводников. Там, среди прочего, пообещали «возможность работать удаленно».

Среди требований к кандидатам:

  • возраст — от 18 до 35 лет;
  • рост – от 165 см;
  • высшее образование (или студент «заочки» вуза);
  • знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate;
  • отсутствие вредных привычек;
  • отсутствие татуировок на открытых частях тела.

В телеграм-канале компании назвали плюсы работы бортпроводником. Например, «возможность работать удаленно», а именно в «10 тыс. метров над землей», а также «повысить свою многозадачность до небес».

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