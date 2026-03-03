Белавиа объявила даты вылета из Дубая. Кто может попасть на самолёты

Опубликовано: 03.03.2026 11:21 , Обновлено: 04.03.2026

Государственный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" сообщил, что на 3 марта назначен вылет рейса из Дубая в Минск, который откладывался несколько дней.

По утверждению компании, попасть на самолёт смогут пассажиры, у которых есть билеты на рейс на 28 февраля.

При этом рейсы в Дубай пока не планируются. “4 и 5 марта регулярные рейсы Минск–Дубай отменены”, – предупредили в “Белавиа”, так как в эти даты будут только вывозные рейсы.

“Самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая”, – пояснили в авиакомпании, уточнив, что в настоящее время “идет процесс получения разрешений на выполнение данных рейсов”.

“Белавиа” пообещала проинформировать всех пассажиров, которые ждут вывозные рейсы. Также, согласно заверениям авиакомпании, пассажиры отмененных рейсов могут:

оформить возврат полной стоимости билета (по месту приобретения);

бесплатно перенести вылет по тому же маршруту с сохранением класса обслуживания (при наличии свободных мест).

Но есть нюанс: на решение об обмене билета “Белавиа” дала ограниченный срок – не позднее 15 марта. А после указанной даты по таким авиабилетам может быть оформлен только возврат.

Ранее стало известно, что из двух аэропортов Дубая (DXB и DWC) сегодня частично возобновятся полеты, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. Пресс-служба правительства Дубая в соцсети X подтвердила информацию.