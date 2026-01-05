Белавиа напомнила о запуске 2 рейсов в дальнее зарубежье. Куда можно улететь за 670 рублей

Опубликовано: 05.01.2026 18:22 , Обновлено: 05.01.2026

Белорусский государственный авиаперевозчик "Белавиа" сообщил, что с 8 января самолёты компании начнут летать по двум новым направлениям.

Это будут маршруты в Тель-Авив (Израиль) и Паттайю (Таиланд). Рейсы в Тель-Авив будут выполняться два раза в неделю, (четверг и воскресенье):

Вылет из Минска – в 07:10, прибытие в Тель-Авив – в 12:20.

Обратный рейс из Тель-Авива – в 13:15 , прибытие в Минск – в 20:40.

Продолжительность полета Минск – Тель-Авив составит 6 часов 10 минут туда и 6 часов 25 минут в обратном направлении. Билеты обещают продавать от 671 BYN в одну сторону и от 1327 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).

Что касается Паттайи, то рейсы будут раз в 10/11 дней. Ориентировочное время в пути составит 10 часов, назад — около 11. Но билеты можно будет купить только в составе турпакетов у турагентств.