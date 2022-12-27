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«Белавиа» начала продавать билеты от 49 евро. Но что-то пошло не так

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» 27 декабря объявила новогоднюю распродажу билетов. Однако спустя время на сайте возникла ошибка.

«Белавиа» предложила следующие цены по маршрутам (в обе стороны):

  • 49 евро — Москва, Санкт-Петербург;
  • 99 евро — Екатеринбург, Казань, Калининград;
  • 149 евро — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Сочи;
  • 199 евро — Ташкент, Астана, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку.

Билеты можно купить на даты с 12 января по 25 марта 2023 года.

Однако через время сайт немного «прилег». При попытке купить билет по акции, сервис периодически выдает такую ошибку:

«По техническим причинам ваше бронирование не может быть создано. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по тел. (+375 17) 220-25-55 или Email».

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