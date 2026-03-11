Белавиа на фоне запрета полетов в Дубай открыла допрейсы в другой конец мира

Опубликовано: 11.03.2026 14:51 , Обновлено: 11.03.2026

Белорусский государственный авиаперевозчик «Белавиа» сообщил, что уже с конца марта запустит несколько дополнительных рейсов на курорты. В объявлении о новых маршрутах авиакомпания прямо написала: «для тех, кто очень хочет в отпуск».

В авиакомпании утверждают, что спрос на азиатские направления в Беларуси растет с каждым днём. Именно поэтому самолеты «Белавиа» полетят во Вьетнам и на Шри-Ланку.

Компания и так планировала рейсы в Нячанг с 31 марта. В то же время рейсы в Матталу (аэропорт на Шри-Ланке) должны были быть остановлены с 24 марта.

Теперь же первый рейс в Нячанг отправится уже 20 марта, второй – 27 марта:

Вылет из Минска – в 00:30, прибытие в Нячанг – в 15:30;

Вылет из Нячанга – в 17:30, прибытие в Минск – в 01:10.

Тем временем рейсы из Минска в Матталу (Шри-Ланка) оказались в расписании на 3 и 14 апреля.

Расписание:

03.04.2026

Вылет из Минска – в 05:05, прилет в Матталу (аэропорт Хамбантота) – в 16:55;

Вылет из Матталы – в 18:55, прилет в Минск – в 02:25.

14.04.2025

Вылет из Минска – в 11:00, прилет в Матталу – в 22:50;

Вылет из Матталы запланирован ночью 15.04.2026 в 00:50. Прибытие в Минск – в 08:20.

Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести на официальном сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.