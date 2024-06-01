«Беларусизация США началась» - Видео с гомельскими чипсами в Америке собрало тысячи просмотров. Чем удивила автор?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.06.2024 14:16 , Обновлено: 01.06.2024

TikTok-блогер Yanka (@yankaexplores) поделилась распаковкой огромной промо-упаковки чипсов популярного белорусского бренда MegaChips от гомельского производителя ООО "Белпродукт", который, как оказалось, поставляет свою продукцию не только на европейский, но и на американский рынок. Ролик, который задумывался, очевидно, как рекламный и рассчитанный на аудиторию США, собрал много комментариев самих белорусов, которых некоторые моменты видео очень удивили.

Сама автор ролика, демонстрируя продукцию белорусского бренда, высоко оценила качество самих чипсов, прокомментировав их приятную тонкую, но необычную, очень длинную форму, не похожую на классические картофельные кружочки. Кроме того, девушке очень понравилась продуманный дизайн упаковки - её можно легко открыть, надавив пальцем с краю упаковки по линии специально нанесённой производителем перфорации.

“Просто надавливаешь - и она открывается! А я предыдущую просто разорвала, как животное” - шутя отметила блогер, продемомстрировав, как это задумано производителем.

Впрочем, судя по комментариям, этот момент оказался откровением и для некоторых зрителей.

“Она меня только что научила нормально их открывать!” - восхищённо отменил один из комментаторов.

Впрочем, больше всего удивило русскоязычных зрителей, хорошо знакомых с этими популярными белорусскими чипсами, представленное на видео разнообразие вкусов - помимо привычных белорусам “классическим” вкусам, таким как лук и сметана или сыр, в коробке, присланной производителем, оказались такие необычные вкусы, как кебаб или копчёная бастурма. На белорусском рынке чипсы таких видов, судя по всему, не представлены.

В целом же восторженные отзывы в адрес белорусских чипсов зрители восприняли благодушно и с некоторой иронией: один из них отметил, что именно так “уже происходит чипсирование американцев”, другой уверенно заявил, что таким образом “началась беларусизация США”. Следующим шагом, по мнению комментаторов, должна быть дегустация традиционных белорусских сладостей и напитков.

“Это она ещё квас “Лидский не пробовала, а с сырков Берозовских вообще крыша слетит”, - написал один из зрителей.

“Когда до них сгущёнка дойдёт (Рогачёвская или Глубокская), они вообще охренеют”, - поддержал другой.

Ранее Telegraf.news рассказывал об эксперименте, в рамках которого мы пытались выяснить, какая классическая белорусская сгущёнка лучше - глубокская или рогачёвская? Этот вопрос давно стал мемом и предметом бесконечных споров. Чтобы получить объективное мнение, мы обратились к нейтральному судье — искусственному интеллекту, задав этот вопрос трём качественным моделям ИИ: Gemini 1.5 Flash, Microsoft Copilot и YaGPT.

Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект