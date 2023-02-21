Беларусь за 2 года опустилась на 28 позиций в рейтинге открытости данных

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Опубликовано: 21.02.2023 11:47 , Обновлено: 21.02.2023

Беларусь заняла 64-е место из 192 во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN) за 2021-2022 года, потеряв сразу 28 позиций.

[info_b]Рейтинг Open Data Inventory составляет организация Open Data Watch. Она оценивает охват и открытость официальной статистики. Цель рейтинга— выявление пробелов, продвижение политики открытых данных, улучшение доступа и поощрение диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных.[/info_b]

В этот раз Беларусь получила 59 баллов. Авторы рейтинга отметили ухудшение по двум составляющим — охвату и открытости.

Отметим, в 2020 году наша страна занимала в ODIN 36-е место из 187.

Возглавил рейтинг Сингапур. На втором и третьем местах находятся Дания и Финляндия соответственно. В топ также вошли Польша, Словения, Норвегия, Нидерланды, Монголия, ОАЭ и Швеция.

Последние строчки заняли Южный Судан, Гаити и Туркменистан.

Что касается соседей Беларуси, то Россия оказалась на 52-м месте, Литва — на 24-м, Латвия — на 16-м, Украина — на 53-м.

[info_b]Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]