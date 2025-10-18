Бабушка провела в лесу под Столином 4 суток, прежде чем её нашли спасатели

Опубликовано: 18.10.2025 08:10 , Обновлено: 18.10.2025

Спасатели сообщили, что нашли в лесу пожилую женщину, которая провела четверо суток после того, как пошла за грибами и заблудилась.

Поиски женщины начались 15 октября, когда в МЧС обратились сотрудники полиции и сообщили о пенсионерке, которая ушла в лес двумя днями ранее без мобильного телефона, и её направление движения было неизвестно.

Пешие группы спасателей обследовали около 7,5 квадратных километров леса и болот. Ещё 195 километров лесных дорог они объехали на технике. Всего в поисках было задействовано 23 единицы техники и 59 работников МЧС, а также беспилотный летательный аппарат.

В итоге спасатели совместно с пограничниками обнаружили женщину. При этом пенсионерка не нуждалась в медицинской помощи.