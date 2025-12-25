Архиепископ Станевский поздравил белорусов с Рождеством - "Важное задание"

Опубликовано: 25.12.2025 10:53 , Обновлено: 25.12.2025

Глава католиков Беларуси архиепископ Иосиф Станевский в своем рождественском послании призвал верующих в Беларуси видеть в празднике Рождества знак надежды и защиты жизни, особенно в непростой период.

В тексте, опубликованно на официальном сайте Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский и титулярный епископ Табаикары подчеркнул, что Рождество Христово остается «знаком мира для тех, кто страдает от различных конфликтов» и «знаком свободы для бедных и угнетенных».

Архиепископ также отметил важность сохранения веры и традиций спустя 35 лет после возрождения церковных структур в Беларуси. «Сегодня очень важным нашим заданием является не только личное обращение и углубление нашей веры, но и забота о сохранении того, что передали нам наши предки», – призвал Станевский.

В его послании содержатся и личные пожелания. “Давайте сегодня, в праздник Божьего Рождения, скажем: “Приюти меня, Иисус, жертвую Тебе всю мою жизнь, держи меня в своем Сердце”, – призвал архиепископ.

Священник также поблагодарил многодетные и приемные семьи, назвав детей «даром Божьего Провидения», и всех, кто участвует в защите жизни с момента зачатия.

Архиепископ Иосиф Станевский возглавляет Конференцию католических епископов Беларуси и фактически является главой католиков страны.