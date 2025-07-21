Аэропорт "Минск" попросил белорусов чаще смотреть на табло. Что произошло?

Опубликовано: 21.07.2025 17:09 , Обновлено: 21.07.2025

Национальный аэропорт Минск выступил с предупреждением о возможных изменениях в расписании авиарейсов. Там утверждают, что основная причина - "участившиеся в последнее время ограничения по использованию воздушного пространства".

В минском аэропорту не уточнили, кто вводит такие ограничения, но, по всей видимости, речь шла о воздушном пространстве России. В Беларуси таких ограничений не объявляли.

“Просим пассажиров, встречающих и провожающих учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям. Рекомендуем следить за актуальным расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании”, - сообщили в аэропорту.

Там также заверили, что сотрудники аэропорта делают все возможное для “скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов”.

Администрация минского аэропорта попросилп пассажиров “отнестись с пониманием к текущей ситуации”.

Ранее Telegraf.news писал, что Россию накрыла волна отмен и задержек рейсов из-за атак лронов.

Тем не менее, Росавиация отказалась рассматривать вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов из-за ограничений в аэропортах. Об этом заявил глава российского ведомства Дмитрий Ядров.

По данным Ассоциации туроператоров России, с начала мая отмены рейсов затронули не менее 200 тыс. пассажиров — то есть каждого десятого, кто воспользовался воздушным транспортом.