Аэропорт «Минск» назвал 14 стран, куда полетят самолёты из Беларуси в этом году
Минский международный аэропорт «Минск» объявил о переходе на летнее расписание с 29 марта. В связи с этим в аэропорту поделились направлениями, куда в летнем сезоне будут летать самолёты из Минска.
И если маршрутов набралось достаточно – 34, то стран – куда меньше, и большую часть рейсов ведут в Россию.
Вот список стран, куда будут летать самолёты из Минска с 29 марта по 24 октября:
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Россия
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Казахстан
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Азербайджан
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Грузия
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Армения
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Турция
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Израиль
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ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты)
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Узбекистан
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Китай
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Вьетнам
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Шри-Ланка
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Индия
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Туркменистан
Но стоит учитывать, что как минимум ОАЭ и Израиль пока под вопросом. Сколько там продлятся боевые действия – неизвестно. Итого остаётся всего 12 стран.
А вот авиакомпании и их рейсы из Минска на летний период:
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Азимут (Минеральные Воды)
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Аэрофлот (Москва_Шереметьево)
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Белавиа (Алматы, Астана, Баку, Батуми, Дели, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Камрань/Нячанг (Вьетнам), Кутаиси, Маттала (Шри-Ланка), Махачкала, Москва_Домодедово/Внуково/Шереметьево, Мурманск, Санья, С.-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Тель-Авив, Туркменбаши, Урумчи)
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Северсталь (Калуга, Петрозаводск, Череповец)
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РедВингз (Москва_Жуковский, Пермь, Самара, Челябинск)
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Победа (Москва_Внуково, С.-Петербург)
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FlyDubai (Дубай)
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Air China (Пекин, Сиань)
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Uzbekistan Airways (Ташкент)
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SCAT (Алматы)