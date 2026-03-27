Аэропорт «Минск» назвал 14 стран, куда полетят самолёты из Беларуси в этом году

Опубликовано: 27.03.2026 10:34 , Обновлено: 27.03.2026

Минский международный аэропорт «Минск» объявил о переходе на летнее расписание с 29 марта. В связи с этим в аэропорту поделились направлениями, куда в летнем сезоне будут летать самолёты из Минска.

И если маршрутов набралось достаточно – 34, то стран – куда меньше, и большую часть рейсов ведут в Россию.

Вот список стран, куда будут летать самолёты из Минска с 29 марта по 24 октября:

Россия

Казахстан

Азербайджан

Грузия

Армения

Турция

Израиль

ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты)

Узбекистан

Китай

Вьетнам

Шри-Ланка

Индия

Туркменистан

Но стоит учитывать, что как минимум ОАЭ и Израиль пока под вопросом. Сколько там продлятся боевые действия – неизвестно. Итого остаётся всего 12 стран.

А вот авиакомпании и их рейсы из Минска на летний период: