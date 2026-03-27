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Аэропорт «Минск» назвал 14 стран, куда полетят самолёты из Беларуси в этом году

Аэропорт «Минск» назвал 14 стран, куда полетят самолёты из Беларуси в этом году
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Минский международный аэропорт «Минск» объявил о переходе на летнее расписание с 29 марта. В связи с этим в аэропорту поделились направлениями, куда в летнем сезоне будут летать самолёты из Минска.

И если маршрутов набралось достаточно – 34, то стран – куда меньше, и большую часть рейсов ведут в Россию.

Вот список стран, куда будут летать самолёты из Минска с 29 марта по 24 октября:

  • Россия

  • Казахстан

  • Азербайджан

  • Грузия

  • Армения

  • Турция

  • Израиль

  • ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты)

  • Узбекистан

  • Китай

  • Вьетнам

  • Шри-Ланка

  • Индия

  • Туркменистан

Но стоит учитывать, что как минимум ОАЭ и Израиль пока под вопросом. Сколько там продлятся боевые действия – неизвестно. Итого остаётся всего 12 стран.

А вот авиакомпании и их рейсы из Минска на летний период:

  • Азимут (Минеральные Воды)

  • Аэрофлот (Москва_Шереметьево)

  • Белавиа  (Алматы, Астана, Баку, Батуми, Дели, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Камрань/Нячанг (Вьетнам), Кутаиси, Маттала (Шри-Ланка), Махачкала, Москва_Домодедово/Внуково/Шереметьево, Мурманск, Санья, С.-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Тель-Авив, Туркменбаши, Урумчи)

  • Северсталь (Калуга, Петрозаводск, Череповец)

  • РедВингз (Москва_Жуковский, Пермь, Самара, Челябинск)

  • Победа (Москва_Внуково, С.-Петербург)

  • FlyDubai (Дубай)

  • Air China (Пекин, Сиань)

  • Uzbekistan Airways (Ташкент)

  • SCAT (Алматы)

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