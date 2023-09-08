Адвокаты и нотариусы пообещали бесплатно проконсультировать некоторых белорусов. Когда и куда обращаться?
В пятницу, 8 сентября, члены Минской городской коллегии адвокатов решили провести бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. К этой акции, приуроченной ко Дню города, также присоединились нотариусы Минского нотариального округа, которые пообещали бесплатные консультации всем обратившимся, независимо от статуса экономического благосостояния. Такую же акцию объявили нотариусы в Гродно, который в выходные также отмечает День города.
Согласно информации, размещенной на Национальном правовом интернет-портале, бесплатную правовую помощь малообеспеченным гражданам сегодня будут оказывать адвокаты во всех юридических консультациях Минской городской коллегии. Обращаться туда граждане могут с 10:00 до 13:00.
Получить консультацию адвоката можно будет в устной форме и только по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не требуют от адвоката детального ознакомления с юридическими документами.
Что касается консультаций нотариусов, то их могу получить все желающие на протяжении всего рабочего дня 8 сентября. Обратиться можно лично или по телефону:
- в любую нотариальную контору или бюро Минска;
- в любую нотариальную контору Гродно и нотариальное бюро №2 Гродно.
Согласно информации, размещенной на Национальном правовом интернет-портале, обратиться за консультацией можно по любым вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса, включая следующие:
- оформление наследственных прав;
- составление завещания;
- удостоверение брачного договора;
- отчуждение недвижимости.
Точный адрес и время работы нотариальных контор и бюро можно узнать на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса», перейдя по ссылке.