Адвокаты и нотариусы пообещали бесплатно проконсультировать некоторых белорусов. Когда и куда обращаться?

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Опубликовано: 08.09.2023 08:51 , Обновлено: 08.09.2023

В пятницу, 8 сентября, члены Минской городской коллегии адвокатов решили провести бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. К этой акции, приуроченной ко Дню города, также присоединились нотариусы Минского нотариального округа, которые пообещали бесплатные консультации всем обратившимся, независимо от статуса экономического благосостояния. Такую же акцию объявили нотариусы в Гродно, который в выходные также отмечает День города.

Согласно информации, размещенной на Национальном правовом интернет-портале, бесплатную правовую помощь малообеспеченным гражданам сегодня будут оказывать адвокаты во всех юридических консультациях Минской городской коллегии. Обращаться туда граждане могут с 10:00 до 13:00.

Получить консультацию адвоката можно будет в устной форме и только по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не требуют от адвоката детального ознакомления с юридическими документами.

Что касается консультаций нотариусов, то их могу получить все желающие на протяжении всего рабочего дня 8 сентября. Обратиться можно лично или по телефону:

в любую нотариальную контору или бюро Минска;

в любую нотариальную контору Гродно и нотариальное бюро №2 Гродно.

Согласно информации, размещенной на Национальном правовом интернет-портале, обратиться за консультацией можно по любым вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса, включая следующие:

оформление наследственных прав;

составление завещания;

удостоверение брачного договора;

отчуждение недвижимости.

Точный адрес и время работы нотариальных контор и бюро можно узнать на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса», перейдя по ссылке.