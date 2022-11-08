А1 решил раздавать своим абонентам 4G-Интернет бесплатно целую неделю. Как воспользоваться?

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Опубликовано: 08.11.2022 15:27 , Обновлено: 08.11.2022

Белорусская мобильная компания А1 по случаю начала использования нового частотного диапазона 2600 МГц решила сделать подарок своим абонентам. Те смогут с 8 ноября целую неделю пользоваться самым быстрым Интернетом по стандарту 4G. Если, конечно, не положат сеть.

Такую рекламную акцию в компании затеяли как раз, чтобы показать преимущества новых частот.

“Частоты 2600 МГц позволяют увеличить емкость сети, то есть количество абонентов, которые могут пользоваться ей одновременно. Это особенно важно в городах и регионах с большим количеством или высокой плотностью населения”, - рассказали в компании.

[info_b]Важно! Для активации недели бесплатного Интернета надо произвести действия в своем кабинете. Будьте внимательны и не попадите на лишние расходы.[/info_b]

Как активировать бесплатный 4G на неделю?

Независимо от тарифного плана, но при наличии сим-карты, поддерживающей 4G, все абоненты А1 могут с 8 по 14 ноября активировать акционный пакет безлимитного интернета «Скачай весь интернет!».

“Сделать это можно через приложение «Мой А1» (в разделе «Услуги», перейдя во вкладку «Доступные»)… Приложение доступно для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery”, - рассказали в компании.

В А1 обещают, что “в течение семи суток с момента назначения акционного пакета интернет-трафик в рамках действующего тарифного плана мобильной связи не будет ни расходоваться, ни оплачиваться”. А сам Интернет будет работать без каких-либо ограничений как по скорости, так и по объему (в том числе при раздаче на другие устройства).

В каких городах поддерживается частота 4G?

Всего 1,5 тыс базовых станций по всей Беларуси поддерживают новую частоту. Из них 400 нахолятся в Минске. Остальные находятся в пределах Гомеля, Мозыря, Калинковичей, Могилева, Бобруйска, Бреста, Барановичей, Витебска, Орши, Новополоцка, Полоцка, Гродно, Лиды, Волковыска, Борисова, Молодечно, Солигорска, Слуцка и Пинска. В А1 обещают, что жители всех этих населенных пунктов почувствуют увеличение скорости мобильного Интернета.