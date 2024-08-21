"А вдруг гололед?" - В Беларуси заметили машины, посыпающие дороги песком в августе. Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2024 13:52 , Обновлено: 21.08.2024

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как спецтехника посыпает белорусские дороги песком. Причем, на улице лето и стоит примерно 30-градусная жара.

Так, кадры опубликовал в TikTok один из пользователей.

Комментаторы тут же набросали варианты: “Снег вдруг завтра выпадет большой, а у нас дороги не посыпаны”, “К зиме готовятся”, “А вдруг гололед?”

Однако были и вполне логичные объяснения.

“Это называется бронирование дорожного полотна. Чтобы асфальт не наматывался в жару на ваши колеса, господа водители?”, — написал один из пользователей.

“Посыпают в жару на подъёмах, спусках и развязках. Чтобы закрыть выдавленный битум”, — отметил другой.

“Асфальт плавится, липнет к покрышкам, ехал на велике в жару, колеса прилипают, все правильно делают”, — поделился опытом еще кто-то.

А ранее на вопрос, зачем посыпать проезжую часть песком в жару отвечали читатели Onliner, которые назвали себя работниками дорожных служб.

“Могу сказать, что так делаем, когда на асфальте в жару выступает смола, входящая в состав асфальтобетонной смеси. Песок армирует смолу, не дает колесам техники цеплять эту смолу и вырывать ее из дорожного полотна», — пояснил один из них.