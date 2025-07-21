"А куда обращаться учителю?" - Совет адвоката жаловаться, если педагог повышает голос на ребенка, вызвал вопросы у белорусов

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Опубликовано: 21.07.2025 19:39 , Обновлено: 21.07.2025

Адвокат Витебской коллегии Мария Новик посоветовала белорусам выяснять, почему учитель повышает голос на их ребенка на уроках. В качестве подтверждения своего совета она сослалась на Кодекс об образовании. Впрочем, в комментариях к видео не все зрители согласились.

“Обязанности педагогических работников закреплены в статье 53 кодекса Республики Беларусь о образовании. Педагогический работник обязан соблюдать правовые нравственные и этические нормы, а также уважать честь в достоинство обучающих и других участников образовательного процесса”, - заявила адвокат.

По ее словам, какое-либо “психологическое насилие, в образовательном процессе, недопустимо”.

“В случае, если педагог в школе повышает голос на ребенка, рекомендуется обратиться к директору школы либо в орган управления и образования. В решении данной проблемы возможны в ходе личной встречи родителей ребенка с педагогом и директором школы”, - дала совет юрист, как нужно поступать согласно закону.

Она посоветовала именно на личной встрече выяснить “причину агрессии учителя, а также найти верный способ решения данной проблемы”.

“А куда обращаться учителю?”

Тем временем, некоторые зрители в TikTok скептически отнеслись к совету юристки, напомнив, что реальная жизнь может преподнести множество поводов действовать не совсем по закону.

“Нужно поставить молодого адвоката хоть один день поработать в школе, а потом посмотреть, какие статьи он нарушит”, - написал один из зрителей.

Тем временем, другой спросил и получил сотни лайков: “А куда обращаться учителю в случае агрессии ученика?”

Ещё один из комментаторов заявил, что “учитель не повысит голос на ученика, если ученик ведёт себя хорошо”. “Но дети сейчас, считают себя выше учителя и порой мешают другим ученикам”, - подытожил он.

Тем не менее, у учителей также есть права. В Кодексе об образовании есть статья 32 “Обязанности учащегося”, и при ее нарушении учитель может пойти к директору и потребовать привлечь ученика по статье 118 “Дисциплинарное наказание для обучающегося”.