Ждать ли белорусам на майские праздники наплыва россиян? "Куфар Недвижимость" и туроператоры поделились статистикой

Опубликовано: 29.04.2024 12:37 , Обновлено: 15.11.2024

На майские праздники россияне забронировали в 4 раза больше посуточного жилья в Беларуси, чем обычно. Российские туроператоры и белорусский сервис онлайн-бронирования жилья "Куфар Недвижимость" зафиксировали спрос на отдых в Беларуси.

Как отметили специалисты сервиса онлайн-бронирования “Куфар Недвижимость” спрос на посуточное жильё на майские праздники со стороны россиян резко увеличился.

Так, с 1 по 12 февраля квартиры и дома бронировали в основном белорусы. На россиян приходилось всего 2 - 4% бронирования от общего количества. С 1 по 12 мая эта цифра выросла до 28%.

Инфографика "Куфар Недвижимость"

Также на сервисе отметили и количественный скачок бронирований.

“К примеру, в указанные дни в мае эта цифра уже выше в 7 раз по сравнению с февралем и в 4 раза по сравнению с апрелем”, - заметили на “Куфар Недвижимость”.

Там ожидают, что рост количества бронирования жилья со стороны россиян будет увеличиваться с приближением праздничных дней.

В ассоциации туроператоров России также заметили рост продаж туров в Беларусь на майские праздники. Туроператор “Интурист” и вовсе отметил, что в текущем году белорусское направление для россиян “это топовый хит”.