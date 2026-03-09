Жаловались не только на низкую температуру. Госконтроль отчитался о прямой линии по отоплению

Опубликовано: 09.03.2026 18:03 , Обновлено: 09.03.2026

В Комитете госконтроля сообщили, что по итогам прямой линии по вопросам отопления получили 70 жалоб. В ведомстве раскрыли основные темы обращений.

В КГК утверждают, что больше всего жалоб поступило именно на отопление (37), но также были и вопросы по горячему водоснабжению (21).

Среди претензий были и такие, когда в квартирах не было по три дня тепла сразу после начала отопительного сезона, как это произошло в Минске на улице Слободской.

Также белорусы жаловались на несоблюдение температурного режима как батарей, так и горячей воды. Предъявляли претензии о неисправных приборах учета и системах регулирования тепловой энергии, перебоях в работе систем отопления.

“Так, житель Минска усомнился в правильности показаний группового прибора учета тепловой энергии, потребление которой в январе 2026 г. было в два раза больше, чем в соседних домах”, - отчитались в Госконтроле.

В другом случае житель Постав сообщил о неиспользовании в расчетах за отопление установленных поквартирных приборов учета.

В Госконтроле не рассказали, как в итоге отреагировали на жалобы в САО (ремонтно-эксплуатационная служба?) и комитете, но там заверили, что по итогам «горячей» линии отправили информацию обратно на места “для принятия мер”.