«Здесь был зачат будущий президент США» - на продажу выставили дом, где вырос Трамп. Что внутри?

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Опубликовано: 11.11.2025 15:16 , Обновлено: 11.11.2025

Дом в районе Куинс Нью-Йорка, где провел детство будущий президент США Дональд Трамп, выставлен на продажу. Цена на знаменитую недвижимость составляет 2,3 миллиона долларов, что эквивалентно 6,9 миллиона белорусских рублей.

Резиденцию в тюдоровском стиле с пятью комнатами построил отец политика, Фред Трамп, еще в 1940 году. Именно здесь нынешний хозяин Белого дома жил до четырехлетнего возраста, после чего семья переехала в более просторный дом по соседству.

История дома сложилась сложно: за последние годы он несколько раз перепродавался и успел серьезно обветшать из-за того, что на самом деле там давно никто не живёт.

В 2016 году, всего за несколько часов до объявления результатов президентских выборов, его купил инвестор Майкл Дэвис за 1,4 млн долларов (4,2 млн бел. руб по сегодняшнему курсу.). Его расчет оправдался: уже в день инаугурации Трампа в январе 2017 года он перепродал дом китайскому покупателю за 2,14 млн долларов (6,42 млн бел. руб.).

Некоторое время дом сдавали через Airbnb, делая особый акцент на его известном бывшем жильце. Одна из комнат даже была украшена табличкой с провокационной надписью: «Здесь был зачат будущий президент США».

К 2025 году здание пришло в плачевное состояние: неисправная электропроводка, лопнувшие водопроводные трубы и плесень на стенах. В феврале его за 835 тысяч долларов (2,5 млн бел. руб.) выкупил застройщик Томми Лин, который провел капитальную реконструкцию, вложив в нее еще полмиллиона долларов (1,5 млн бел. руб.).

Сегодня дом полностью преображен: при сохранении оригинального фасада внутри все переделано. Общая площадь жилых помещений теперь составляет 232 квадратных метра, плюс 100 «квадратов» в цокольном этаже. Резиденция оснащена современной техникой и даже «умным» унитазом.





























По словам нынешнего владельца, он купил дом не из-за его связи с Трампом, а потому, что это престижный жилой район. Тем не менее, риэлтеры ожидают высокий интерес к лоту, ведь все знают, что у этого здания — уникальная история и самый известный в мире бывший жилец.





















