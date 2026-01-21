Застройщик ЖК в Минске просчитался с высотой потолков. Как предложил компенсировать 30 см покупателям?

Опубликовано: 21.01.2026 15:46 , Обновлено: 21.01.2026

Покупатели квартир в новом ситихаусе столичного жилого квартала "Зеленая гавань" столкнулись с неприятным сюрпризом. Застройщик просчитался с высотой потолков аж на 30 см. Причём заметили это практически перед самой сдачей дома, когда все квартиры уже были распроданы. Теперь перед застройщиком стоит дилемма - как компенсировать покупателям недостающие сантиметры. Предложили несколько вариантов.

О непросто и довольно необычной ситуации, с которой столкнулись покупатели жилья в “Зелёной гавани”, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своём Telegram-канале. Проблема возникла с уже достроенным домом в квартале “Горный ручей” (ситихаус 6.12), который застройщик планирует сдать в эксплуатацию уже к лету.

Но лишь недавно выяснилось, что потолки в квартирах этого дома не 3 метра, как обещали покупателям на стадии продаж, а всего 2,7 метра. Сам застройщик, компания “А-100 Девелопмент”, признал, что ошибка была допущена с его стороны, правда, не при самом строительстве, а при информировании покупателей. В официальном разъяснении застройщика утверждается, что будущих собственников просто “неточно информировали” о высоте потолков в их будущих квартирах.

“Как только мы выявили это, немедленно инициировали персональную коммуникацию с клиентами. Каждому будущему собственнику квартиры на выбор был предложен ряд вариантов решения. На сегодняшний день почти во всех случаях вопросы урегулированы в индивидуальном порядке с учетом интересов и личных обстоятельств каждого клиента”, - заверили в компании, принеся публичные извинения за доставленные неудобства и поблагодарив за “готовность к конструктивному диалогу”.

Сами же будущие жильцы, внезапно “потерявшие” целых 30 см жилого пространства, рассказали, какие варианты компенсаций им предложил застройщик. Судя по сообщениям в чатах, их всего четыре:

Получить материальную компенсацию в размере 70-75 долларов за квадратный метр жилья. Поискать похожую квартиру с потолками в 3 метра в другом доме (по словам покупателей, на данный момент таких свободных квартир нет и их придётся подождать). Не выкупать парковочное место, которое “прилагается” к квартире по умолчанию. Оставить всё как есть, дождаться ввода дома в эксплуатацию и перепродать её по рыночной стоимости через застройщика без уплаты обязательной комиссии риэлтору.

Судя по скринам переписок, опубликованных Литовской, нашлись и те, кто всё же намерен судиться с застройщиком. Однако их пыл пытаются охладить другие участники дискуссии: ведь в договорах на строительство дома не указаны точные параметры высоты потолков, так что найти и доказать вину застройщика будет непросто.