Опубликовано: 09.04.2025 17:47 , Обновлено: 09.04.2025

Государственное ПО «Минскстрой» анонсировало аукцион по продаже квартир в печально известной новостройке на улице Купревича, 16 в Минске. Этот дом, напомним, достроили ещё в 2020 году, но из-за проблем с грунтовыми водами начал крениться. Потребовались годы работ по усилению фундамента сваями. Теперь застройщик заявляет, что «эта история уже вряд ли имеет значение», поскольку «начинается новая история, в которой всё будет отлично!». И предлагает приобрести квартиры в этом доме, напирая на «бонусы». А это «пруд с уточками, парк камней, сложившаяся инфраструктура». Журналисты Telegraf.news разузнали начальные цены.

На торги, которые намечены на 12 мая, выставлены 10 квартир со свободной планировкой на нижних этажах (с 1-го по 4-й) этой «непростой» 16-этажки:

Две «двушки» площадью 43,3 и 43,6 кв. м. (Стартовая цена: 175 600 и 176 800 рублей соответственно, или ≈4 055 руб./кв. м).

площадью 43,3 и 43,6 кв. м. (Стартовая цена: 175 600 и 176 800 рублей соответственно, или ≈4 055 руб./кв. м). Семь «трёшек» площадью от 81,1 до 92 кв. м. (Стартовые цены: от 315 800 до 357 900 рублей, или ≈3 900 руб./кв. м).

площадью от 81,1 до 92 кв. м. (Стартовые цены: от 315 800 до 357 900 рублей, или ≈3 900 руб./кв. м). Одна четырёхкомнатная квартира площадью 105,3 кв. м. (Стартовая цена: 389 600 рублей, или ≈3 700 руб./кв. м).

Как видно из стартовых цен, «квадрат» в этом доме с «историей» оценен на аукцион в диапазоне от 3 700 до чуть более 4 055 рублей (≈$1 130 — 1 235 по текущему курсу).

Застройщик заверил, что проблемы позади. Ранее сообщалось о работах по дополнительному усилению фундамента с помощью более 230 свай, которые должны были завершиться ещё в прошлом году. Судя по тому, что квартиры снова выставляют на продажу, работы закончены и дом считается безопасным.

К слову, на страницах Telegraf.news подробно освещались проблемы этого дома.

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