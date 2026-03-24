В Пинске на аукцион выставили квартиру по цене на четверть дешевле рыночной

Опубликовано: 24.03.2026 10:55 , Обновлено: 24.03.2026

Организация "Белюробеспечение", которая занимается продажей конфискованной имущества, объявила о начале аукциона на двухкомнатную квартиру в Пинске.

Начальную цену на нее установили в размере 84 000 BYN (28 220 USD), что означает цену 1 416,53 BYN (476 долларов) за квадрат при площади 59.3 м².

Находится квартира в доме по адресу Пинск, ул. Брестская, 142Г- 58. Заявки принимаются до 6 апреля. Для участия в аукционе надо внести задаток: 8 400 BYN.





























Среднерыночные цены: По данным статистики на январь 2026 года, средняя стоимость квадратного метра в Пинске колеблется в пределах 650 долларов или примерно 1950 рублей. Средняя стоимость двухкомнатных квартир в Пинске: 27 400 - 33 000 USD.

Таким образом начальная цена аукциона почти на 27% ниже среднерыночной.