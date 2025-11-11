В парламенте назвали сколько тысяч квартир и домов пустуют в Беларуси

Опубликовано: 11.11.2025 12:17 , Обновлено: 11.11.2025

Депутат нижней палаты парламента Анжелина Сыромятникова заявила, что в результате комплексной проверки в Беларуси насчитали более 100 000 пустующих домов и 17 000 квартир. При этом, по мнению Сыромятниковой, главная причина запустения такого жилья - цена.

Сколько точно пустует домов и квартир в Беларуси (данные парламента):

Около 110 000 жилых домов стоят без жильцов.

Более 17 000 пустующих квартир.

Площадь всего этого пустующего жилья — почти 904 000 квадратных метров.

При этом депутат уточнила, что в деревнях, по подсчётам властей, находится 66% от всех жилых помещений в ветхом и аварийном состоянии. Всего же в Беларуси насчитали 190 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

По словам Анжелины Сыромятниковой, новый указ, разрешающий сельхозорганизациям продавать такое жилье в упрощённом порядке и вплоть до 1 базовой, призван решить проблему.

Напомним, что согласно новому закону, сельские организации-собственники смогут значительно быстрее и дешевле продавать такое недвижимое имущество на аукционах:

Если никто не купил — на вторых торгах цену можно снизить на 50%.

Снова не купили? — на следующих торгах цену можно сбросить аж на 80%.

А если и за бесценок никто не берет? С согласия местного исполкома дом можно будет продать всего за 1 базовую величину.

«Новый Указ не только позволит вернуть дома в хозяйственный оборот, но и станет стимулом для развития агробизнеса», — заявила Анжелина Сыромятникова.