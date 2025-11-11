В парламенте назвали сколько тысяч квартир и домов пустуют в Беларуси
Депутат нижней палаты парламента Анжелина Сыромятникова заявила, что в результате комплексной проверки в Беларуси насчитали более 100 000 пустующих домов и 17 000 квартир. При этом, по мнению Сыромятниковой, главная причина запустения такого жилья - цена.
Сколько точно пустует домов и квартир в Беларуси (данные парламента):
- Около 110 000 жилых домов стоят без жильцов.
- Более 17 000 пустующих квартир.
- Площадь всего этого пустующего жилья — почти 904 000 квадратных метров.
При этом депутат уточнила, что в деревнях, по подсчётам властей, находится 66% от всех жилых помещений в ветхом и аварийном состоянии. Всего же в Беларуси насчитали 190 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
По словам Анжелины Сыромятниковой, новый указ, разрешающий сельхозорганизациям продавать такое жилье в упрощённом порядке и вплоть до 1 базовой, призван решить проблему.
Напомним, что согласно новому закону, сельские организации-собственники смогут значительно быстрее и дешевле продавать такое недвижимое имущество на аукционах:
- Если никто не купил — на вторых торгах цену можно снизить на 50%.
- Снова не купили? — на следующих торгах цену можно сбросить аж на 80%.
- А если и за бесценок никто не берет? С согласия местного исполкома дом можно будет продать всего за 1 базовую величину.
«Новый Указ не только позволит вернуть дома в хозяйственный оборот, но и станет стимулом для развития агробизнеса», — заявила Анжелина Сыромятникова.