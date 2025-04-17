В Минске предложили снести 25 двухэтажек, где проживает 5 тыс. человек. Что хотят построить вместо них?

📷 Фото

Опубликовано: 17.04.2025 16:05 , Обновлено: 17.04.2025

Администрация Советского района Минска 16 апреля вынесла на общественное обсуждение проект детального плана застройки одного из кварталов, в котором предлагается пустить под снос сразу 25 двухэтажных жилых домов прошлого века. Местным жителям дали две недели на то, чтобы озвучить свои замечания и предложения.

Общественное обсуждение проекта комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома проводится до 30 апреля 2025 года. Речь идёт о жилом квартале, ограниченном Логойским трактом и улицой Широкой с одной стороны и улицами Кольцова и Восточной с другой.

Городские власти усмотрели в этом квартале “высокий градостроительный потенциал”, в том числе, благодаря расположенным рядом транспортными развязкам и удобной логистикой общественного транспорта - рядом, в частности, пролегает трамвайная линия. Новый проект городских властей охватывает в общей сложности площадь в 21,9 гектара.

По информации портала Realt.by, в этом районе под снос планируется пустить в общей сложности 25 жилых двухэтажек 1950−60 годов постройки, в которых проживает порядка 5 тысяч человек. Речь о домах на улицах Восточной, Полиграфической, Кольцова, Крамского, Широкой, а также в Полиграфическом переулке и на Логойском тракте.

Кроме того, проектом предусмотрен снос пяти административных зданий:

здание ЖРЭО Советского района на Восточной, 190,

здание ЖЭУ № 3 на Полиграфической, 29,

административное здание на Полиграфической, 31а,

Военный комиссариат Минского района на Кольцова, 15a,

здание «Минскводострой» на Широкой, 4 (корпус 2).









На месте снесённой малоэтажной застройки и старых административных домов, которые градостроители посчитали неперспективными с точки зрения реконструкции, предлагается возвести как жилые многоэтажки, так и многоуровневые гаражи-стоянки, в том числе, с площадками для зарядки электромобилей. В результате, по задумке авторов проект, к 2030 году население реконструируемого квартала сможет вырасти до 6,5 тыс. человек.

Социальную инфраструктуру квартала также предложили модернизировать: расширить детский сад № 71, провести реконструкцию Минского государственного колледжа строительства и даже оставить место под бульвар внутри самого квартала и сквер на улице Широкой.

[info_b]Направить свои замечания по предложенному проекту можно непосредственно в администрацию Советского района по адресу: 220013, Минск, ул. Дорошевича, 8 (электронная почта: sov.stroi@minsk.gov.by).[/info_b]