В Минске начали строить подземный фудкорт

🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2026 15:17 , Обновлено: 10.03.2026

В соцсетях появилось видео и объяснение масштабному ремонту, который идёт полным ходом в переходе на станции метро "Каменная горка".

Оказалось, что на месте бывшего мини-торгового центра, собираются построить большой фудкорт.

“Полным ходом идет ремонт и скоро появится возможность посидеть и поесть много свежеприготовленной еды”, - сообщили в аккаунте РИК “Капитал”.

Пока неясно, какие кафе там будут работать, и придут ли сетевые бренды. Также пока нету точной даты открытия подземного фудкорта.

Но судя по масштабу, фудкорт будет не из маленьких, а значит есть надежда на разнообразие блюд и кухонь.