В Минске начали строить подземный фудкорт
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В соцсетях появилось видео и объяснение масштабному ремонту, который идёт полным ходом в переходе на станции метро "Каменная горка".
Оказалось, что на месте бывшего мини-торгового центра, собираются построить большой фудкорт.
“Полным ходом идет ремонт и скоро появится возможность посидеть и поесть много свежеприготовленной еды”, - сообщили в аккаунте РИК “Капитал”.
Пока неясно, какие кафе там будут работать, и придут ли сетевые бренды. Также пока нету точной даты открытия подземного фудкорта.
Но судя по масштабу, фудкорт будет не из маленьких, а значит есть надежда на разнообразие блюд и кухонь.
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