В Минске депутатам дали право передачи госимущества в частную собственность. Что это значит?

Опубликовано: 20.03.2023 11:14 , Обновлено: 20.03.2023

С 22 марта 2023 года управление и распоряжение государственным имуществом, которое находится в собственности Минска, будет осуществляться по новым правилам. О вступлении в силу изменений, предусмотренных Указом президента Республики Беларусь № 330, сообщили в комитете госимущества Мингорисполкома.

Теперь наиболее важные вопросы, касающиеся городского имущества, будет решать не Мингорисполком, а Минский городской Совет депутатов. В частности, депутаты будут отвечать за:

отчуждение на безвозмездной основе недвижимого имущества в частную собственность;

отчуждение предприятий в частную собственность;

сдачу предприятий в аренду и их передачу в доверительное управление (с правом выкупа в том числе);

отчуждение арендуемых объектов арендаторам, арендующим коммунальную недвижимость на протяжении более 3 лет;

сдачу недвижимости в аренду с правом выкупа.

В комитете госимущества также рассказали, какую недвижимость в Минске нельзя будет предлагать для отчуждения арендаторам:

Недвижимость в общежитиях, на рынках и в торговых центрах, которые находятся в собственности Минска (например, Комаровский рынок, Чижовский рынок, Курасовщинский рынок, торговые центры «Купаловский», «Партизанский» и «Столица»).

Объекты, которые являются частью недвижимого имущества, в составе которого есть места общего пользования и которое находится в пользовании двух и более арендаторов.

Недвижимость в первой и второй экономико-планировочных зонах Минска.

Недвижимость на минских проспектах.

Недвижимость на оперативном управлении или в хозяйственном ведении коммунальных юрлиц, которые занимаются сдачей внаем собственной и арендуемой недвижимости .

Недвижимость, подлежащая сносу.

При отчуждении принадлежащей Минску недвижимости в частную собственность должны быть соблюдены обязательные условия, которые подробно перечислены на сайте Комитета госимущества. В ведомстве также сообщили, что порядок отчуждения и залога движимого имущества упрощается. Теперь за это самостоятельно отвечают руководители коммунальных организаций.

В Комитете госимущества также подчеркнули, что “отчуждение на безвозмездной основе в собственность Республики Беларусь и собственность иных административно-территориальных единиц, передача без перехода права собственности, передача в безвозмездное пользование имущества будет осуществляться по стоимости, отраженной в бухгалтерском учете”.