В Гродно развалины дома продали за 12,1 тыс. рублей

📷 Фото

Опубликовано: 15.02.2023 11:08 , Обновлено: 15.02.2023

В Гродно полуразвалившийся заброшенный дом на торгах 14 февраля продали за 12,1 тыс. рублей. Хотя первоначально цена была намного ниже.

Дом находится по адресу ул. Пышки, 18, в районе Переселки и Коложского парка. Его площадь составляет всего 9 кв. метров.

Как пишет «Вечерний Гродно», физический износ постройки, по документам, составляет 65 %. А на самом деле у здания даже не везде есть кровля, плюс перекошены стены.

Также на участке есть сарай, однако он изношен на 70%.

Первоначальная цена здания была 5 100 рублей. Но в ходе торгов стоимость выросла до 12 100 рублей.

Объяснить цену можно разве что тем, что дом находится почти в центре Гродно: