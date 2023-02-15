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В Гродно развалины дома продали за 12,1 тыс. рублей

В Гродно развалины дома продали за 12,1 тыс. рублей
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📷 Фото

В Гродно полуразвалившийся заброшенный дом на торгах 14 февраля продали за 12,1 тыс. рублей. Хотя первоначально цена была намного ниже.

Дом находится по адресу ул. Пышки, 18, в районе Переселки и Коложского парка. Его площадь составляет всего 9 кв. метров.

Как пишет «Вечерний Гродно», физический износ постройки, по документам, составляет 65 %. А на самом деле у здания даже не везде есть кровля, плюс перекошены стены.

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Также на участке есть сарай, однако он изношен на 70%.

Первоначальная цена здания была 5 100 рублей. Но в ходе торгов стоимость выросла до 12 100 рублей.

Объяснить цену можно разве что тем, что дом находится почти в центре Гродно:

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