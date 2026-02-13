В Бобруйске продают целый многоквартирный дом по цене 10 квартир

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Опубликовано: 13.02.2026 15:13 , Обновлено: 13.02.2026

В Бобруйске выставили на аукцион целый многоквартирный дом по цене 10 квартир. Ещё четыре года назад в него должны были въехать десятки семей, но "что-то пошло не так" и теперь здание пытаются пустить с молотка.

Лот - законсервированная недостроенная четырёхэтажка по улице Горелика №380, многострадальный объект, в строительство которого в своё время вложилась не одна семья бобруйчан.

Раньше здесь располагались заброшенные военные казармы. Затем их выкупил частный застройщик - общество с ограниченной ответственностью “Чивонх Инвестмент” - и в 2018 году решил их реконструировать, превратив в жилые четырёхэтажки с квартирами с модной ныне свободной планировкой на 1, 2 и 3 комнаты. Чтобы ускорить строительство, застройщик начал продавать квартиры ещё на этапе реконструкции, предлагая будущим жильцам рассрочку на выгодных условиях (от 320 долларов за квадрат).

Увы, проект так и не был завершён, о чём ранее подробно писалпортал Onliner. Люди остались с без обещанных новых квартир, с судебными тяжбами, а саму арестованную многострадальную многоэтажку теперь выставили на продажу.

Просят за неё на старте торгов всего 1,12 млн рублей. “Всего” - поскольку это, по сути, цена 10 квартир в Бобруйске. Сегодня средняя цена квартиры в этом райцентре, согласно данным потребительского кооператива “Жилищный баланс”, колеблется в диапазоне 100-120 тыс. рублей. Таким образом, целый дом общей площадью в 4400,3 квадрата предлагают купить по цене десяти квартир.

Впрочем, состояние самого здания, судя по фото, размещённых на портале предприятия “БелЮрОбеспечение”, не такое сладкое, как цена лота. Если снаружи дом ещё выглядит вполне прилично благодаря работам, которые провёл застройщик на фасаде здания, то внутри всё довольно печально: кое-где отсутствуют плиты перекрытия между этажами, на стенах видны трещины, подтёки и плесень, не убран строительный мусор.

























Видимо, ввиду не самого радужного состояния продаваемого объекта, организаторы аукциона предупредили, что участник электронных торгов обязательно должен до начала аукциона осмотреть лот, прежде чем делать ставку.