Опубликовано: 30.03.2026 11:08 , Обновлено: 30.03.2026

Совмин Беларуси одобрил повышение базовой вредной величины на 1,26 рубля. Если ранее она была 18,77 рубля, то с 1 апреля будет 20 рублей и 3 копейки. В рублях погашение незначительное, а в процертах это 6,7% - чуть ниже запланированной на 2026 год инфляции.

Базовая арендная величина (БАВ) используется для расчета вредной платы недвижимости, находящеся в госсобственности или если ею владеют компании с 50% и более доли государства.

Напомним, что ранее правительство Беларуси приняло решение поднять размер базовой величины, к которой в нашей стране привязаны многие налоги, государственные пошлины, а также суммы административных штрафов.

С 1 января 2026 года базовая выросла на 3 рубля, то есть чуть более чем на 7% - с 42 до 45 рублей .