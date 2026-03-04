Стало известно как будет выглядеть новый атвовокзал в Минске на Автозаводской

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Опубликовано: 04.03.2026 13:26 , Обновлено: 04.03.2026

Кажется, власти Минска определились с обликом нового автовокзала на месте автостанции "Автозаводская". Судя по эскизу, опубликованному на сайте проекта "Минскградо", пассажиров ждет не просто остановка, а современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Длинное вытянутое здание, изображенное в презентации детального плана территории (ПДП) квартала, объединит в себе не только автовокзал, но и магазины с другими объектами общественного назначения. Рядом с ним планируется очередной высотный бизнес-центр.

Идея реконструкции обсуждалась уже давно. Ранее мы писали, что старую автостанцию, которая ждет серьезное обновление. В итоге, как выяснилось, проект предполагает перенос вокзала практически к дверям станции метро “Могилевская”. Новый комплекс появится прямо у выхода из подземки и заслонит собой тТорговый центр “Момо”.

Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие “Минскградо” (основная организация, формирующая градостроительную политику столицы) уже представило соответствующие наработки. В пресс-службе предприятия ранее сообщили , что целью проекта является не только более эффективное использование территории, но и “создание запоминающегося архитектурного образа застройки” в начале Партизанского проспекта.