Совмин запретил белорусским застройщикам навязывать очередникам машино-места при строительстве квартир

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Опубликовано: 11.05.2023 09:19 , Обновлено: 11.05.2023

Совет министров Беларуси запретил застройщикам навязывать белорусам машино-места при строительстве квартир с господдержкой. Соответствующее постановление правительства 11 мая было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением Совмина были внесены изменения в порядок заключения договоров о строительстве в организациях застройщиков и долевом строительстве. В нём появилось новое ограничение для застройщиков, а именно - запрет на включение в договор условия о строительстве дополнительного машино-места.

Такую практику в последние годы взяли на вооружение многие застройщики, фактически навязывавшие очередникам машино-места в гаража-стоянках, при этом господдержка на эти дополнительные “квадраты” по закону не распространяется.

Теперь такой возможности застройщиков лишили:

“Не допускается включение в договор строительства жилого (нежилого) помещения в составе организации застройщиков, предусматривающий строительство жилого помещения членом организации застройщиков, имеющим право на государственную поддержку при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, условия о строительстве машино-места в составе гаража-стоянки”, - говорится в постановлении Совмина. Такое же ограничение ввели и для договоров долевого строительства с привлечением бюджетных средств.

Отметим, что постановление вступило в силу, но обратного действия не имеет, то есть запрет не коснётся тех договоров, которые были заключены до 11 мая 2023 года.