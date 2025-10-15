"Просили люди" - Минлесхоз Беларуси представил 6-й дом за 27 000 рублей

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Опубликовано: 15.10.2025 13:10 , Обновлено: 15.10.2025

В министерстве лесного хозяйства Беларуси (Минлесхоз) сообщили, что в продажу поступил уже 6-й типовой домокомплект, на основе которого белорусы могут построить свое частное жилье.

“Этот домокомплект у нас просили сами люди. Мы сделали то, о чем просили простые белорусы”, - утверждает генеральный директор Гродненского ГПЛХО Михаил Игнатик.

В пресс-службе Минлесхоза уточнили, что цена в 27 000 рублей будет за “летний вариант”. Площадь дома составляет 80 квадратов. Пока на официальном сайте “Лесной домик” данного домокомплекта нет, поэтому неясно, что входит в набор.

Также пока неясно, есть ли утеплённая типовая комплектация. Известно только, что домокомплект предлагают из профилированного бруса влажностью 12%.

Чтобы белорусы могли ознакомиться с планировкой, в министерстве сняли “виртуальную экскурсию”.

“Зимы не такие уж суровые”

Генеральный директор Гродненского ГПЛХО рассказал журналистам, что для создания нового домокомплекта “долго искали” современные решения.

“Когда в 23-м году была поставлена задача реализовать именно экологически чистый деревянный дом, мы долго искали какие-то современные решения, современные технологии. И пришли, к той технологии, когда мы изготавливаем наши домокомплекты из сухого бруса. То есть это финская технология, мы ее адаптировали под нынешние условия. Начинали мы с бани”, - уточнил Михаил Игнатик.

По его словам, сами потребители попросили “что-то легкое, что-то небольшое конкретно для своих загородных усадьб, загородных домиков, где-то для дач”.

“После этого, когда мы поняли, что надо что-то делать более мелкое, более дешевое, вернее более доступное для нашего простого обывателя, мы просто начали у наших клиентов спрашивать, а как бы вы хотели, что бы вы хотели видеть внутри. И когда уже начали, скажем так, совместно с ними рисовать такой общий проект, пришли к такому проектику, его нарисовали, именно обязательно условия террасы, обязательно условия, это кухня, студия, зал”, - рассказал Игнатик.

По его словам, этот домик более оптимальный для среднестатистической семьи. “И второй момент, то что, ну надо, наверное, говорить честно, у нас не такие уже суровые зимы”, - заявил глава Гродненского ГПЛХО.