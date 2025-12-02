Продажи квартир в Минске рухнули на 28%. Что в областных центрах?

📊 Анализ

Опубликовано: 02.12.2025 10:09 , Обновлено: 02.12.2025

Количество сделок с квартирами в столице Беларуси, Минске, значительно снизилось в ноябре 2025 года, отступив от рекордных значений предыдущего месяца. Об этом сообщил Государственный комитет по имуществу (Госкомимущество) со ссылкой на предварительные данные.

Чиновники отчитались, что зарегистрировали 1005 сделок купли-продажи квартир в Минске в прошлом месяце. Это означает резкое снижение на 28,6% по сравнению с октябрем. Впрочем, в том месяце был зафиксирован годовой максимум в 1408 сделок. Но активность в ноябре также была ниже, чем в сентябре (1264 сделки).

Последние данные, которые опубликовал Госкомимущества, актуальны на 2 декабря. В комитете уточнили, что с учетом последующей дорегистрации итоговые цифры за ноябрь могут вырасти на 100-170 сделок. Но этого все равно не хватит, чтобы “догнать” сентябрь, не говоря об октябре.

Госэксперты связали октябрьский рекорд с действием специальных программ банков по снижению кредитных ставок на квартиры в новостройках. Однако продление этих льготных условий в ноябре уже не вызвало аналогичного всплеска спроса. Все кто хотел и мог, жилье купили?

Схожая тенденция спада после октябрьского пика наблюдалась и в большинстве областных центров: